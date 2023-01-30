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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de transfer gündemi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Ligde galibiyet serisini üç maça çıkan Sarı-Lacivertliler, transfer için de gaza bastı. Fenerbahçe'de takıma katılacak ve gönderilecek oyuncular şekillenmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve gelişmeler...

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  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe 44 puanla 2.sırada yer alıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Sarı-Lacivertliler transferde de gaza bastı.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i reklerine bağlayan Fenerbahçe, bu transfer için 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Samet Akaydin transferinin ardından genç ve gelecek vadeden futbolculara yönelen Fenerbahçe Yönetimi, Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi transfer etti. 
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Sarı-Lacivertlilerin anlaşma sağladığı Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa maçı öncesi resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi. 
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    21 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin Parma'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atacak.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    EMRE DEMİR'İN İMZALAMASI BEKLENİYOR

    Fenerbahçe, Oosterwolde transferinden sonra bir başka geleceğe yatırım transferini de Barcelona forması giyen Emre Demir ile yapmak istiyor. 
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Barcelona ile sözleşmesini feshedecek Emre Demir'in 1-2 gün içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor. 
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, 2022 yılında Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer olmuştu.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    BRUMA İLE YOLLAR AYRILDI

    Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığı Bruma, Braga'ya kiralandı. 

    Portekizli futbolcunun bonservisi geçtiğimiz hafta PSV'den 4 milyon 250 bin euro'ya alınmıştı.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    GUSTAVO HENRIQUE İLE YOLLAR AYRILABİLİR

    Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in transfer sonrası Gustavo Henrique gözden çıkarıldı. 
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Son olarak Galatasaray derbisinde görev yapan ve sadece 45 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Gaziantep ve Ümraniye maçlarında kadroya giremedi. Gustavo, kupadaki Rize maçında ise kulübede bekledi.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertlilerde, sezonun ikinci bölümünde 29 yaşındaki stoperin TFF'ye bildirilecek olan listenin dışında kalma ihtimali son derece yüksek.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    OSAYI SAMUEL'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR

    İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'den Osayi Samuel için devreye girdi.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    Crystal Palace, Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.
  • Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de transfer gündemi!

    İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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