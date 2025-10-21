Habertürk
        Fenerbahçe-Stuttgart maçına Danimarkalı hakem! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Stuttgart maçına Danimarkalı hakem!

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:44
        Fenerbahçe-Stuttgart maçına Danimarkalı hakem!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.

        UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

