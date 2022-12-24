İHA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında konuşan Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, “Bu maçın iki farklı kısmı var. Birinci kısmı 11-11 oynadığımız kısımdı. Bu kısımda gole daha yakın olan taraf bizdik. King‘in bir şutu direkten döndü. Kırmızı kart gördüğümüz dakikaya kadar olan dönemde iyi olan taraf bizdik. Ancak kırmızı karttan sonra işler bizim için zorlaştı." dedi.

KIRMIZI KART YORUMU Portekizli teknik adam, Crespo'nun 57. dakikada gördüğü kırmızı kartla ilgili ise, "10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapamadan golü yedik. 2. golü yediğimiz an ise risk aldığımız anlardı. Son 3 maçta 3 kırmızı kart gördük. Bu sene aldığımız bütün mağlubiyetler hep bir kişi eksikken aldık. Bu kırmızı kartlar zaman zaman oyuncularımızın hataları, zaman zaman da hakemlerin şüpheli kararları ile ilgili ama Crespo’nun bugün gördüğü kartla ilgili bir şey diyemem. Bu sezon gördüğümüz 5. kırmızı kart." ifadesini kullandı.

"SADECE ÜÇ PUAN KAYBETTİK" Jesus, kaybedilen 3 puanın hayati önem taşımadığına da dikkat çekerek, "Trabzonspor son şampiyon. Aldığı galibiyetle ligde iddialı olduğunu gösterdi. Her takım puan kaybedecektir. Çok çekişmeli bir lig yaşayacağız. Bugün sadece bir maç kaybettik. Bu haftadaki maçlar bittiğinde lider kalabilecek miyiz bilmiyorum ama önemli olan ligi lider olarak bitirmek. Aldığımız mağlubiyet bugün sadece 3 puan kaybettik." diye konuştu.