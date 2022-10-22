Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Savaşarak galip geldiklerini belirten Portekizli teknik adam, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya ise ilginç bir cevap verdi. Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik."

"BAŞAKŞEHİR'E KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL" "İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım. Başakşehir'e karşı kazanmak kolay değil." "F.BAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP" "Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük. Bize her zaman inanıyorlar. Galip gelmemizde yardımcı oldular. Taraftarlarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum."