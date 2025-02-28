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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşananların ardından PFDK, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçtan men cezasını duyurdu. İşte Mourinho'nun kaçıracağı maçlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:10
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        Jose Mourinho hangi maçlarda cezalı?
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        Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin PFDK kararlarını açıkladı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 4 maç, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise 1 maç ceza aldı. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'ya çıkan ceza kararını Tahkim Kurulu'na taşıyacak.

        Tahkim Kurulu'nun 4 maçlık cezayı onaması halinde ise Mourinho'nun kaçıracağı maçlar şöyle:

        Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Gaziantep FK maçında tedbirli olduğu için kenarda olamayan Mourinho 4 maçlık cezanın 1 maçını çekti.

        Portekizli teknik adam Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak fakat Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesine de çıkacağı için Mourinho'nun 1 maçlık cezasını kupa müsabakasında çekmesi bekleniyor.

        KUPADA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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