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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzonspor hangi gün ve saat kaçta? FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Trabzonspor derbisi eksikler ve cezalılar - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Trabzonspor derbisi hangi gün ve saat kaçta? FB TS maçı eksikler ve cezalılar

        Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftaya en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde giren lider Fenerbahçe, sahasında; çıkış arayan rakibi Trabzonspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği zorlu karşılaşmanının günü, başlama saati ve iki takımın muhtemel 11'lerini bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:00
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        Fenerbahçe Trabzonspor maçı için artık geri sayıma geçildi. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren zorlu mücadelede Fenerbahçe'de J.King, Serdar Aziz, Djiku, Becao ve Fred; Trabzonspor'da ise Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. İşte, 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya dair detaylar...

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        FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu

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        FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin biletlerinin 1 Kasım Çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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