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        Haberler Gündem İstanbul Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı - Güncel haberler

        Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı

        Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Show Haber o saldırının görüntülerine ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 21:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:37
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        Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı
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        Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, Bağcılar' da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

        Gölbaşı olayda hafif yaralanırken yanında bulunan iki arkadaşı ise ağır yaralandı.

        Show Haber o saldırının görüntülerine ulaştı.

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