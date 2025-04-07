Fenerbahçe tribünlerinde Sadri Alışık'a vefa

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Fenerbahçe taraftarı Alişan, çocukları Eliz ve Burak ile birlikte mücadeleyi stattan takip etti. Maç öncesi seremoniye çocuklarıyla birlikte katılan Alişan’ın kızı Eliz ve oğlu Burak, Fenerbahçeli futbolcu Fred ile birlikte sahaya çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Alişan; "İnşallah darısı futbol oynayıp sahaya çıktığı günlere" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi seyredenler arasında Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık da yer aldı. Fenerbahçe tribünleri, Türk tiyatro ve sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık’ın 100'üncü yaşını da unutmadı. Taraftarlar; "Bağırın ulan en büyük Fenerbahçe" yazılı pankartla merhum sanatçının doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe yönetiminin davetiyle maçı stattan izleyen Kerem Alışık, babası Sadri Alışık hakkında duygularını şöyle dile getirdi; "Babam koyu bir Fenerbahçelidir. Filmlerinde zaten bunu sıkça vurgular. Olmayan sahnelerde bile Fenerbahçe’yi hep geçirir. Beni de çok küçüklüğümde böyle omuzunda taşıyarak maçlara götürürdü falan. Yani bugün Fenerbahçe'nin onu anması, yüzüncü yaşında unutmadığını göstermesi tabii büyük bir mutluluk. Bu vesileyle ben de buradayım, maça geldik."

"KANI DA HEP SARI LACİVERT AKARDI"

Şey derdi o, ‘Kanım sarı- lacivert akar’ derdi. Zaten Sadri Alışık gözleri Türkçe konuşan bir adamdı. Başka bir dile çevirmesi imkânsız bir adamdı. Kanı da hep sarı - lacivert akardı. Mutluluk verici tabii, yüzüncü yılında, yüzüncü yaşında bu güzel renkler içinde anmak, hatırlamak… Onun o meşhur diyalogları, replikleri hep aklımızdadır yani.

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Bazen üzer bizi Fenerbahçe, bazen hafif böyle bir sinirleniriz, hafif bir kırılırız falan ama hani derler ya aşk için: ‘Aşk, annesinden dayak yediği halde anne diye ağlayan çocuktur.’ İşte biz de ne kadar kırılsak da, birazcık böyle buruk da olsak, her zaman kanımızın sarı lacivert aktığı, onu böyle kalbimizde taşıdığımız malumdur. Teşekkür ederiz"