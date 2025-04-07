Fenerbahçe tribünlerinde Sadri Alışık'a vefa
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi çocuklarıyla tribünden seyreden Alişan'ın minikleri seremoniye Fred ile çıktı. Taraftarlar ise 100 yaşına giren Sadri Alışık'ı pankartla andı. Oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık da duygularını paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.
Fenerbahçe taraftarı Alişan, çocukları Eliz ve Burak ile birlikte mücadeleyi stattan takip etti. Maç öncesi seremoniye çocuklarıyla birlikte katılan Alişan’ın kızı Eliz ve oğlu Burak, Fenerbahçeli futbolcu Fred ile birlikte sahaya çıktı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Alişan; "İnşallah darısı futbol oynayıp sahaya çıktığı günlere" ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi seyredenler arasında Kerem Alışık ile oğlu Sadri Alışık da yer aldı. Fenerbahçe tribünleri, Türk tiyatro ve sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık’ın 100'üncü yaşını da unutmadı. Taraftarlar; "Bağırın ulan en büyük Fenerbahçe" yazılı pankartla merhum sanatçının doğum gününü kutladı.
"YÜZÜNCÜ YAŞINDA UNUTMADIĞINI GÖSTERMESİ TABİİ BÜYÜK BİR MUTLULUK"
Fenerbahçe yönetiminin davetiyle maçı stattan izleyen Kerem Alışık, babası Sadri Alışık hakkında duygularını şöyle dile getirdi; "Babam koyu bir Fenerbahçelidir. Filmlerinde zaten bunu sıkça vurgular. Olmayan sahnelerde bile Fenerbahçe’yi hep geçirir. Beni de çok küçüklüğümde böyle omuzunda taşıyarak maçlara götürürdü falan. Yani bugün Fenerbahçe'nin onu anması, yüzüncü yaşında unutmadığını göstermesi tabii büyük bir mutluluk. Bu vesileyle ben de buradayım, maça geldik."
"KANI DA HEP SARI LACİVERT AKARDI"
Şey derdi o, ‘Kanım sarı- lacivert akar’ derdi. Zaten Sadri Alışık gözleri Türkçe konuşan bir adamdı. Başka bir dile çevirmesi imkânsız bir adamdı. Kanı da hep sarı - lacivert akardı. Mutluluk verici tabii, yüzüncü yılında, yüzüncü yaşında bu güzel renkler içinde anmak, hatırlamak… Onun o meşhur diyalogları, replikleri hep aklımızdadır yani.
Bazen üzer bizi Fenerbahçe, bazen hafif böyle bir sinirleniriz, hafif bir kırılırız falan ama hani derler ya aşk için: ‘Aşk, annesinden dayak yediği halde anne diye ağlayan çocuktur.’ İşte biz de ne kadar kırılsak da, birazcık böyle buruk da olsak, her zaman kanımızın sarı lacivert aktığı, onu böyle kalbimizde taşıdığımız malumdur. Teşekkür ederiz"
Kerem Alışık, muhabirin, "Siz de aslında bugün oğlunuzla maça geldiniz. Oğlunuz da dedesinin ismini taşıyor" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı, "Tabii, o da Sadri. Yani ben özellikle Sadri olmasını istedim. Şimdi babadan oğula öyle bir kuşak oluyor. Fenerbahçe maçlarıyla büyüdük ettik. Maçlar bizim için vazgeçilmezdi. Artık yattık kalktık, üzüldük, sevindik."
Sadri Alışık ise duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Vallahi bugün çok güzel bir gün oldu. Dedemin yüzüncü yaşı vesilesiyle kulübünde böyle bir anma, bir hatırlatma anlamında bizim için çok mutluluk verici, kıymetli. Hem kulübe teşekkür ederiz, Sadri Alışık sevenlerine bir kez daha teşekkür ederiz. Çünkü hep onu ne kadar sevdiklerini, unutmadıklarını dile getiriyorlar, gösteriyorlar. Hem tribünde hem normal dışarıda. Bizim için de mutluluk verici, özel bir gün oldu. İnşallah Sadri Alışık uğurlu gelir. Sadri Alışık’ın doğum günü, bugün kazanırız. Doğum gününde bu maçı inşallah en iyi şekilde bitiririz diye düşünüyoruz. Umudumuz, dileğimiz bu."