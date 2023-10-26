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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu

        Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Ludogorets karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 20:37 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:37
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        Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı.

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        Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı.

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        Ayrıca “Yurtta sulh cihanda sulh” ve “İnsanlık galip gelsin” pankartları asıldı.

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