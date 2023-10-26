Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu
Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Ludogorets karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı.
Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.
Mücadeleyi takip etmek için tribünleri dolduran taraftarlara Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı.
Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdu. Maraton üst tribün ile iki kale arkası tribününde ise dev Türk bayrağı açıldı.
Ayrıca “Yurtta sulh cihanda sulh” ve “İnsanlık galip gelsin” pankartları asıldı.