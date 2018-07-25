Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için başlattığı kampanyayı, Twitter hesabından "Fenerbahçeli olmanın her şeyden önce iyi bir insan olmak olduğunu bilen taraftarlarımızın başlattığı #KaanHayatBekliyor hareketine herkesi davet ediyoruz." ifadeleriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Bizler, Türkiye'nin en büyük aileleriyiz. Kaan için gelin hep birlikte umut olalım."

Galatasaray Kulübü de sarı-lacivertli kulübün duyurusunu da ekleyerek, Twitter hesabından "Kaan’ın umudu hepimizin umudu. Türk spor ailesinin desteğini bekliyoruz. #KaanHayatBekliyor." şeklinde paylaşımda bulundu.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 24, 2018

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