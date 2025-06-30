Fenerbahçe, Wilbekin ile nikah tazeledi!
Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzaladı
Giriş: 30.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:14
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Scottie Wilbekin, yaşadığı sakatlık nedeniyle geride kalan sezonda takımdan ayrı kalmıştı.
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