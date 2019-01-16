Transferde yine geç kalan Fenerbahçe, devre arası dönemi bitene kadar kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor.
ELIS İÇİN GERİ SAYIM
Fenerbahçe, Houston Dynamo'dan Alberth Elis için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Saat farkı nedeniyle resmi prosedürlerin tamamlanması zaman alıyor, bu yüzden süreç uzuyor.
Sarı-lacivertli takım belgeleri tamamladıktan sonra transferi açıklayacak.
ORTA SAHA İÇİN ROTA İNGİLTERE
Tolgay Arslan'dan umudunu kesen Kanarya, orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bu bölge için 3 aday üzerinde çalışmalar yapılıyor.
İlk aday Liverpool'dan Adam Lallana. Kırmızılar'da forma şansı bulamayan oyuncunun Ada'dan da talipleri bulunuyor. Bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.
Leicester City'den Adrien Silva için de teklif yapıldı. Kulüp oyuncuyu kiralamak istiyor ama Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeyi henüz kabul etmiş değil.
Son aday ise Swansea'den Leroy Fer. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu, Championship'te oynayan takımından ayrılıp Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli takıma en yakın isim.
GERRARD'IN SKRTEL ISRARI
İskoç devi Rangers'ın menajeri Steven Gerrard, eski takım arkadaşı Martin Skrtel'i kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi bırakmak istememesine rağmen Rangers transferde ısrarcı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel konusunda sürpriz bir gelişme yaşanabilir.
Fenerbahçe, bu oyuncunun alternatifi olarak Celtic'ten Boyata'yı listesine aldı.
MENAJERLER 3 NİJERYALI İÇİN KAPIYI ÇALDI
Fenerbahçe bir yandan arayışlarını sürdürürken birçok menajer de oyuncularını kulübe teklif ediyor.
Sarı-lacivertli takıma Nijeryalı 3 oyuncu önerildi. Yönetim de bu isimleri değerlendirmeye aldı.
Çin'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan John Mikel Obi.
Chelsea'de forma şansı bulamayan sağ kanat oyuncusu Victor Moses.
Çin'de mutsuz olan ve serbest kalmak için görüşmelerini sürdüren golcü Odion Ighalo.
Bu oyunculara Premier Lig'ten de taliplerin bulunması ve maliyetlerin yüksek olması yönetimi düşündürüyor.
Uğraşılan diğer isimlerde sonuca varılamaması halinde bu oyuncular için girişimlerin olması bekleniyor.
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