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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao

        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'de maçın 63. dakikasında sarı kart gören Rodrigo Becao, cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 01:38 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:38
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        Fenerbahçe'ye kötü haber: Becao
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        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

        Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 63. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

        Becao, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag deplasmanında takımının yanında olamayacak.

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