Son iki senede stoper mevkiine yaptığı transferden bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Defansa kaliteli bir ismi kazandırmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in gündemine ise İspanyol ekibi Real Betis’in 28 yaşındaki stoperi Aissa Mandi geldi.

İSPANYOLLAR VE İNGİLİZLER DUYURDU

Fenerbahçe’nin bu transfer girişimini İspanyol ve İngiliz basını da doğruladı. Ancak Sarı-Kanarya’nın bu transferde çok büyük bir rakibi var... Daily Mirror’ın haberine göre; Cezayir asıllı Fransız stopere İngiliz devi Liverpool da talip...

LOVREN'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Ada basını, Kırmızılar’ın Lovren’in Zenit’e gitmesinin ardından bu bölgeye transfer yapmak istediğini ve listedeki isimlerden birinin de Mandi olduğunu yazdı. Haberin içeriğinde; bir başka İngiliz ekibi West Ham’ın da oyuncuya ilgisinin olduğu vurguladı.