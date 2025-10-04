Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda taraftarların çiçek ve tezahüratlarıyla coşkulu şekilde karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, uçakla Samsun'a geldi.

        Havalimanında güvenlik şeridinin dışında bekleyen taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla eşlik edip çiçek takdim etti. Bazı futbolcular taraftarların uzattığı formaları da imzaladı.

        Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?