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Calciomercato'da yer alan habere göre; sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da gözden çıkarılan Ricardo Rodriguez ile anlaşmaya çok yakın.

Fenerbahçe'nin, 2017 yılında 17 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’dan Milan’a transfer olan İsviçreli oyuncu ile görüşmelere başladığı ve oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan haberde, Napoli'ye imza atan Gattuso’nun da eski öğrencisini takımda görmek istediği vurgulandı. Milan'da formasını kaptıran Ricardo Rodriguez'in EURO 2020 için de ocak ayından itibaren sürekli oynayacağı bir takıma imza atmak istediği öne sürüldü.

Ricardo Rodriguez kimdir?

Doğum tarihi: 25 Ağustos 1992

Doğduğu il: Zürih / İsviçre

Yaş: 27

Boyu: 1,80 m

Uyruk: İsviçre / Şili

Mevki: Defans - Sol Bek

Ayak: Sol ayak

Güncel kulüp: Milan

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

En yüksek piyasa değeri: 28 milyon Euro