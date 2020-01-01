Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe fırtına gibi bir başlangıç yapsa da haftalar geçtikçe beklenmeyen sonuçlar almış ve performansı tartışmaya açılmıştı. Sarı-Lacivertliler özellikle deplasmanda bir türlü istikrar yakalayamazken son olarak Sivasspor maçının ardından tartışmalar iyice alevlenmişti. Ersun Yanal eleştiri tahtasının merkezine oturtulurken, Samandıra'da suratlar asılmış ve takımın moral-motivasyonu oldukça düşmüştü.

Önce Beşiktaş derbisi ardından da zorlu Çaykur Rizespor maçına çıkan Fenerbahçe için bu iki maçta amiyane tabirle hayati önem taşırken, Sarı-Lacivertliler'de morallerin düşük olmasına rağmen bu iki maçta da hata yapılmadı. İki maçı da kazanmayı başaran ve ligin ilk yarısını güzel bir şekilde kapatan Kanarya, kupada da 4-0'ın rövanşında İstanbulspor'u bir kez daha yenerek 2019'u 3'te 3 ile kapadı. Alınan bu sonuçlarla herkesin moralleri yerine gelirken Rize dönüşünde uçakta bu tablo net bir şekilde görüldü.

ERSUN YANAL'IN YÜZÜ GÜLDÜ

Ekranlara yansıyan Dirar'ın muhabirlik macerası dışında uçakta futbolcular büyük bir mutluluk yaşarken, yolculuk boyunca sohbet ettiler ve şakalaştılar. Sivasspor maçının ardından morali çok bozulan, hatta Beşiktaş derbisi sonrası kamuoyunu şoke eden açıklamalar yapan Ersun Yanal da Rizespor galibiyetiyle morallenirken, özetle tüm takım mutlu bir şekilde vedalaştı.

Teknik heyet bu tablonun devre arasında yapılacak olan hazırlık kampına da yansıyacağını düşünürken, bu kritik sezonda yolda kazalar yaşansa da ilk yarının taraftarın inancını kaybetmeden ve ligde zirvenin çok gerisine düşmeden kapanması herkesi bir anlamda rahatlattı.