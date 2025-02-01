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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 20:35 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:35
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        Fenerbahçe'nin acı kaybı
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        Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Acı Kaybımız: Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Salih Dereli'yi Kaybettik

        Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik.

        2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli,

        aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı.

        Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür.

        Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

        Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır. "

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