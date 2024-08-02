Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe yönetiminde iki istifa: KAP'a bildirildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe yönetiminde iki istifa: KAP'a bildirildi!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt, Futbol A.Ş'deki görevlerinden istifa etti. Sarı-lacivertliler, istifa eden isimlerin yerine göreve getirilenleri KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de iki istifa!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve yerine Hamdi Akın'ın getirildiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu, 21.06.2023 tarihinden beri yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Akın'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada bir diğer yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın da görevden ayrıldığı ve yerine Nezih Barut'un getirildiği açıklandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt, 29.07.2022 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Nezih Barut'un yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        6 yaşındaki çocuğa işkence: Babaanne ve baba gözaltında
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?