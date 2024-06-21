Fenerbahçe, Zenit forması giyen Mateo Cassierra nabız yokladı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilendiğini ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertlilerin, Zenit forması giyen Mateo Cassierra ile ilgilendiği belirtildi. Rus kaynaklara göre Fenerbahçe, Cassierra için nabız yokladı.