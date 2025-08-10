Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdü! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe’de, Feyenoord maçının hazırlıkları sürdü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 10.08.2025 - 18:16
        Fenerbahçe'de, Feyenoord hazırlıkları sürdü!
        Fenerbahçe 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programla da idman noktalandı.

        Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

