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Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu, transferin de gözdesi haline geldi. Avrupa'dan birçok önemli kulübün radarına giren yıldız futbolcuya bu kez de İtalyan devi talip oldu.

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  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Fenerbahçe'de son iki sezondur ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    İtalya'dan Napoli, Inter ve Milan'ın, Almanya'dan ise Dortmund'un büyük ilgi gösterdiği 23 yaşındaki sarı-lacivertli yıldıza son olarak İtalyan devi Juventus talip oldu.
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli sağ beki Juan Cuadrado ile yeni mukavele imzalamayacak.
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Haksız sermaye kazancı gerekçesiyle Serie A'da 15 puanı silinen Juventus'un sezon sonunda yeni bir yapılanmaya gideceği belirtildi. 
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Bu doğrultuda başta yüksek maaş alan oyuncular olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayırmaya karar veren Juve'nin transferdeki ilk hedefinin Ferdi Kadıoğlu olduğu vurgulandı.
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Haberde Ferdi için 'Juan Cuadrado'nun varisi' tanımı yapılırken, Juve'nin Napoli, Inter ve Milan'la birlikte transfer yarışına girdiği ifade edildi. 
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Siyah-beyazlıların, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda sezon sonu atağa kalkacağı ve teknik direktör Allegri'ye genç oyuncuyu hediye etmek istediği kaydedildi. 
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe ile 29 resmi maça çıkarken, 3 asist yaptı.
  • Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na dev talip! Yıldız ismin varisi...

    Öte yandan yeni yapılanmaya gidecek olan Juve'nin, Rabiot ve Paredes ile de yollarını ayıracağı öne sürüldü.

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