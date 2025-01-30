Fenerbahçeli taraftarlar Danimarka'ya çıkarma yaptı! UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe'nin Danimarka deplasmanında Midtjylland ile oynayacağı maç için sarı-lacivertli taraftarlar, Herning şehrine adeta çıkarma yaptı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 30.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:43 facebook

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