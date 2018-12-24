Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyon sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. 14. dakikada yaşanan pozisyonda Antalyasporlu Cissokho'nun yerde sürüklenen Mehmet Ekici'nin bileğine bastığı görüldü. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda Antalyasporlu oyuncuya kart çıkarmadı. Bunun üzerine sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

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