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Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

Fenerbahçe’de oynayan yıldız futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz gün fenomen Pdm. Clara ile sosyal medyadan takipleşmişti. Adı ünlü futbolcuyla aşk dedikodularına karışan Clara’nın Instagram’da yayınladığı gönderileri gündem oldu.

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  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

    Fenerbahçe’de top koşturan futbolcu Arda Güler, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güler’in sosyal medyada pdm. Clara isimli fenomenle takipleşmesi aşk dedikodularını ortaya çıkardı. 
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

    Sempatikliğiyle de gönüllere taht kuran Arda Güler, çıkan aşk dedikodularıyla alakalı herhangi bir açıklama yapmasa da çiftin takipleşmesi iddiaları güçlendirdi.
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

    Sosyal medyada 423 bin takipçisi olan Pdm.Clara, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim daha önce Beşiktaş formasıyla da fotoğraf paylaşmıştı.
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

    Fenerbahçeli taraftarlar pdm. Clara’nın sosyal medya hesabına akın ederek: “Yengemiz”, “Arda ile çok yakışıyorlar”, “Güzelliği de dillere destan” gibi yorumlar yaptı.
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

    İşte PDM. Clara'nın Instagram hesabında yayınladığı gönderilerden bazıları...
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!
  • Fenerbahçe’nin futbolcusu Arda Güler ile adı aşk dedikodularına karıştı! Fenomen isim güzelliğiyle büyüledi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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