Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fenerbahçe, Kadıköy’de Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray’ın kazandığı haftada üç puanı alarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe’de kritik maç öncesi 5 oyuncu kadroda yer almazken, Marco Asensio’nun durumu son kontrollerin ardından belli olacak. Peki Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...