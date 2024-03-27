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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenomen eşe 58 bıçak darbesine 34 yıl hapis talebi

        Fenomen eşe 58 bıçak darbesine 34 yıl hapis talebi

        Üsküdar'da sosyal medya fenomeni olan eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım hakim karşısına çıktı. "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapsi istenen Yıldırım savunmasında, "Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor" dedi. Merve Veziroğlu da "Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:32
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        Fenomen eşe 58 bıçak darbesine 34 yıl hapis talebi
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        İstanbul Üsküdar'da, 4 Ağustos 2023 tarihinde 33 yaşındaki Merve Veziroğlu ile 32 yaşındaki eşi Yunus Yıldırım arasında kavga çıktı. Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla üzerine yürüdüğü Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Merve Veziroğlu Yıldırım, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yunus Yıldırım’ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

        Davanın ilk celsesi görüldü. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

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        "TAKİPÇİ KAZANMAK İÇİN MEDYAYA ÇIKIYOR"

        Duruşmada söz verilen Yunus Yıldırım, "Olayın olduğu gün sabah eşimle kahvaltı hazırladık, kahvaltı yaptık. Eşim çocuk yapmak istemediğini söyledi aramızda tartışma çıktı. İstediğimden çocuk yaparım senden çocuk yapmak istemiyorum dedi. Eşim antidepresanantidepresan ilacını o gün kullanmamıştı. Bana küfürler etti. Daha önce de kürtaj olmuştu. Aldırdığın çocuk benden değil miydi dedim, o da değildi dedi. Sinirden elime bıçağı aldım, elimden tuttu, ilk o beni kesti. Boğazımı sıktı o an bıçak elindeydi. Şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyor. Pişmanım. Bile isteye yapsam 112’yi aramazdım” dedi.

        "SÜREKLİ ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

        Müşteki Merve Veziroğlu, "Söylenen şeylerin hepsi yalan. Çok sinirli, öfkeli bir insan. Sürekli psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. Uzun süre tehdit etti. Bir gün önce işten ayrılmıştı. O gün çok sinirli geldi. Ertesi gün kalktık hala çok sinirliydi. Yanıma geldiğinde bana yüklü miktarda para verebilir misin dedi. Ben hiç bir şekilde eşimi aldatmadım. Ben zaten fiziksel olarak onunla mücadele edebilecek bir insan değilim. Kahvaltıyı hazırladım. Bıçağı mutfağa bıraktım. Beni içeri çağırdı. Kapıları kapattı. Pencereleri kapattı. İlk olarak beni fiziksel olarak hırpaladı. Ben seni burada öldürsem bile 5-6 ay yatar çıkarım dedi. Mutfağa gidip elinde bıçakla geldi. Korkuyla yorganı etrafıma sardım. Kurtulmaya çalışırken kafama darbe aldım. Sonra bıçakladı beni. Her yerimi kesti. Ben çocuğu aldırmamak için çok mücadele verdim. Şikayetçiyim" dedi. Söze giren sanık Yunus Yıldırım, "Sen çocuk katilisin" dedi.

        İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kullanılan aletin niteliği itibariyle öldürmeye elverişli olması, darbe sayısı, darbe yerleri, meydana gelen yaralanmanın niteliği de göz önüne alındığında, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiği, Sanık Yunus Yıldırım’ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

        Sanık Yunus Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın esasa ilişkin savunma yapması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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