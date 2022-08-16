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Fenomen temizlik işçisi Hamit'in duygusal anları!

Show TV’nin ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME, Türkiye’nin konuştuğu “Fenomen Temizlik İşçisi” Hamit Karakaya’nın gerçek hikayesini ekranlara taşıdı. Neşeli danslarıyla yüzleri güldüren Karakaya’nın hüzünlendiren hayat hikayesi yüreklere dokundu.

Fenomen temizlik işçisi Hamit'in duygusal anları!

Tüm Türkiye’nin eğlenerek izlediği temizlik görevlisi Hamit Karakaya’nın (33) eğlenceli hayatının perde arkası herkesi şoke etti. Karakaya “Stres yüzünden oynuyorum, acımı unutuyorum” diyerek 2 yıldır 9 yaşındaki oğlunu göremediğini iddia etti. Oğlunu 5 yıl önce boşandığı Dilan K. yüzünden göremediğini söyleyen Karakaya, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de çocuğunun fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu. Yanında yeni eşi Ebru Hanım ile programa katılan Hamit, sözlerine “60 bin TL borcum olmasına rağmen oğlum için hayvanlarımı satmıyorum” şeklinde devam etti. Öte yandan yeni eş Ebru, çocuğunu göstermesi için eski eş Dilan’a seslendi.

İşte o anlar;

Merak edilen tüm detaylar Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de ekrana gelmeye devam edecek!

Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de.

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