Fenomenlerin para kasası Gökhan Göz çıktı! Her yerde aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fenomenlere' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi takibe aldı.

Polisin teknik takibi sonucu Neslim Güngen'in kasasının bir dönem modacı Gülşah Saraçoğlu ile sevgili olan iş insanı Gökhan Göz olduğu tespit edildi. Göz’ün dosyada da isminin şüpheli sıfatıyla geçtiği ve firari olarak arandığı öğrenildi.

Mali ekiplerinin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 61’e yükseldi.

GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

1989 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Gökhan Göz, Samsun Bafralıdır ve iş dünyasında otomotiv, gıda, inşaat ve hizmet sektörlerinde çeşitli girişimleri bulunmaktadır. Özellikle modacı Gülşah Saraçoğlu ile olan ilişkisi ve medyada yer alan olaylı ayrılıklarıyla tanınmaktadır. Gökhan Göz, Türkiye'nin tanıdığı birçok ünlü isimle de zaman zaman gündeme gelmiş, özellikle Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı ilişki ve yaşadığı tartışmalarla haberlere konu olmuştur.

Son olarak, arabesk müziğin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile de bir süre görüntülenen Göz'ün, bu ilişkileri de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.