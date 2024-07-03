Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Ege Bölgesi, iç kesimleriyle uzun bir kuraklık içinde, bölgede son 50 günde yalnızca 1 ya da 2 gün yağmur düşmüş geniş bir alan var.

Ege sonunda yağmura kavuşacak. Yarın ve cuma Ege Bölgesindeki yağmurlar gök gürültülü, iç kesimlerde yerel olarak şiddetli olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yarın sabah saatlerinden itibaren ayrıca Çanakkale-Balıkesir arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tahmini yarın sabah saat 10-11 gibi başlayacak yağışlar Çanakkale’nin iç kesimlerinde, Balıkesir merkezde ve Gönen-Biga arasında hayatı olumsuz etkileyebilir. Bu alanda yarın sabah-öğlen arası yer yer dolu yağışı da görülebilir.

İstanbul yarınki kuvvetli yağışlardan pek etkilenmeyecek. İstanbul-Kocaeli-Körfez arasında yarın öğleden sonra yer yer 15-30 dakika süreli yağmur geçişleri olur. Bu yağışlar henüz İstanbul hava tahmini için dolu riski içermiyor, yine de yağışların rotasını yarın öğlen meteoroloji radarından takip etmeli.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul’da ayrıca bu cumartesi öğlen-akşam aralığında yağmur ihtimali var, yaz sağanakları halinde hızlı geçen bir yağmura bu hafta sonu yakalanabiliriz. Hava sıcaklıkları Marmara’da gelecek 5 gün gündüz en yüksek 31-32°C’lerde seyredecek.

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Gölge alanlarda serin esen rüzgarlar şehirlere ferahlık getiriyor, bu durum özellikle Marmara için pek değişmeyecek. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu ise yağmurlardan ve serin rüzgarlardan uzak, güneş altında kavrulmaya devam ediyor. Güneydoğu’da gelecek günlerde sıcaklıklar yine gölgede 38-42°C arasında seyrederken, 4-5 günlük dönemde yağmur görünmüyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.