Ferahlığın tadını evde çıkarın: Yaz aylarında evde hazırlayabileceğiniz soğuk içecek tarifleri!
Yaz aylarının kavurucu sıcakları, serinletici içecekleri adeta zorunlu kılıyor. Kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz soğuk içecek tarifleriyle hem kendinizi hem de misafirlerinizi şımartmaya ne dersiniz? Doğal ve taze malzemelerle hazırlanan bu içecekler, serinlemenin en lezzetli ve sağlıklı yollarını sunuyor. İşte, evde hazırlayabileceğiniz 5 içecek!
Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarından kaçmanın en keyifli yollarından biri, evde hazırlayabileceğiniz serinletici içeceklerdir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tariflerle, dışarı çıkmaya gerek kalmadan ferahlığın tadını çıkarabilirsiniz. İster meyveli smoothieler, ister buzlu kahveler, her damak zevkine uygun bu tarifler, sıcak günlerin vazgeçilmezi olacak. İşte detaylar!
1. MANGO LASSİ
Mango lassi, özellikle Hindistan'da popüler olan, yoğurt bazlı bir içecektir.
Malzemeler:
1 su bardağı doğranmış mango
1 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı hindistan cevizi sütü
1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
Buz küpleri
Hazırlanışı:
Mango, yoğurt, hindistan cevizi sütü ve balı blenderda karıştırın. Karışımı bardaklara dökün ve buz küpleri ekleyin. Hemen servis yapın.
2. SOĞUK KAHVE
Kahve severlerin yaz aylarında favorisi soğuk kahvelerden yana oluyor. Pek çok çeşidi bulunan soğuk kahvelerin en çok tercih edileni ise sade az sütlü olan.
Malzemeler:
1 su bardağı demlenmiş kahve (soğutulmuş)
1/2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)
Buz küpleri
Hazırlanışı:
Soğutulmuş kahveyi bir bardağa dökün. Süt ve şekeri ekleyin. Buz küpleri ile doldurun ve karıştırın. Hemen servis yapın.
NANELİ ŞEFTALİ ÇAYI
Şeftali çayı, yaz aylarında serinlemek için ideal bir içecektir.
Malzemeler:
2 adet şeftali
4 su bardağı su
2 adet poşet yeşil çay
1/4 su bardağı bal veya şeker
Taze nane yaprakları
Buz küpleri
Hazırlanışı:
Şeftalileri doğrayın ve bir tencereye koyun. Üzerine su ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve yeşil çay poşetlerini ekleyin.
5 dakika demleyin ve ardından çay poşetlerini çıkarın. Bal veya şekeri ekleyin ve karıştırın. Soğuması için buzdolabına koyun. Soğuk şeftali çayını bardaklara dökün, buz küpleri ve taze nane yaprakları ekleyin.
4. ÇİLEKLİ SMOOTHIE
Çilekli smoothie, hem sağlıklı hem de lezzetli bir içecektir. Yaz aylarında soğuk içecek tercihinizi smoothieden yana kullanabilir ve bunu doyurucu bir ara öğün yerine de sayabilirsiniz.
Malzemeler:
1 su bardağı taze veya dondurulmuş çilek
1 adet muz
1 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak badem sütü veya soya sütü)
1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)
Buz küpleri
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blendera koyun. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bardaklara dökün ve hemen servis yapın.
5. LİMONATA
Limonata yaz aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Hem yapımı kolaydır hem de ferahlatıcıdır.
Malzemeler:
4 adet limon
1 su bardağı şeker
1 litre su
Buz küpleri
Taze nane yaprakları (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Limonların kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Şeker ve suyu bir sürahide karıştırın.
Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuklarını ekleyin. İyice karıştırın ve buzdolabında soğutun. Servis yaparken buz küpleri ve taze nane yaprakları ekleyebilirsiniz.