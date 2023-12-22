Feraye isminin anlamı nedir? Feraye ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Feraye isminin de farklı anlamları vardır. İşte Feraye adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Feraye ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Feraye isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FERAYE ADININ ANLAMI NEDİR?

Feraye ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Feraye ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Feraye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

FERAYE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Feraye ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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Bilim, hikmet, ilim.

Ay ışığı, ayın parlaklığı.

FERAYE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Feraye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Feraye adını koymak caizdir.

FERAYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Feraye ismini kullanan 519 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Feraye ismini kullanan 100 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Feraye ismini kullanan 27 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Feraye ismini kullanan 45 kişi bulunmaktadır.

FERAYE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Feraye ismine sahip insanlar son derece hassas ve duygularını en derinde yaşarlar. Bu sebeple zamanın büyük bölümünde sessiz kalmayı, sakinlik içinde olmayı tercih ederler. İncinmek ve incitmekten çok fazla çekinirler. Duyguları çok yoğundur ve hisleri çok kuvvetlidir. Bir olay yaşanmadan önce sezgileriyle doğru tahmin yapabilirler. Çevresindekiler tarafından çok sevilirler ve saygı duyulurlar. Kariyerlerinde de başarı ve maddi kazançları oldukça kuvvetlidir.

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Olumlu yönleri

Hırslı, korkularıyla yüzleşen, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenen, paylaşımcı, sabırlı, derin, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırmacı, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen, konsantre, detayları seven.

Olumsuz yönleri

Rahatına düşkün, hiçbir şeyden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, zevklere fazla düşkünlük, sürekli erteleyen, her şeye katlanan, tereddütlü, kararsız.

FERAYE İSMİNE BENZER İSİMLER

Feraye isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı üçtür.

İlk beş harfi ses uyumu olan isimler

Feray

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Ferah , Ferahnaz , Feraset , Ferahnur , Ferahet , Ferahfeza , Ferahna

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

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Feride , Ferda , Feriha , Ferdane , Ferihan , Feryal , Feriştah

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Piraye , Nuraye

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Gaye , Kifaye , Semaye , Minaye , Paye , Daye , Saye

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Fethiye , Fevziye , Fehmiye , Feyziye , Fecriye , Ferdiye , Ferdaniye

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Fadime , Fikriye , Fatime , Fahriye , Fehime , Fadile , Fazile

Feraye ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

Feramuz , Ferahi , Ferahim , Feramez , Feramuş , Ferhat , Ferdi , Ferit , Ferhan , Feridun , Paye , Saye

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