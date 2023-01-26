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Ferdi Kadıoğlu: Avrupa’da oynama hayalim var

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’da oynama hayalinin olduğunu söyledi. Ferdi, ayrıca Teknik Direktör Jorge Jesus ile birlikte defansif yönünü de ilerlettiğini aktardı

Ferdi Kadıoğlu: Avrupa’da oynama hayalim var
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 21. Haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ümraniyespor müsabakasını değerlendirerek başlayan Kadıoğlu, “Bana göre Ümraniyespor’a karşı önemli bir 3 puan elde ettik. En iyi maçımız mıydı, değildi. Bunu söyleyemem ama önemli bir galibiyet elde ettik. Bizler açısından önemliydi. Birinciliğe yakın olmak bakımından. İsteğimiz de birinciliği yeniden geri almak. İyi bir maç ortaya koyduk mu, en iyi Fenerbahçe miydi, değildi. 3 puan, değerli bir 3 puandı. Önümüzde oynayacağımız maçlarda saha içerisinde daha dominant daha baskın olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

''GENÇ OYUNCULARIN FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK GÜÇLÜ KALMASI OYNADIKÇA OLUR''

Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde fazla forma şansı bulamadığına değinip, şu anki formu ile ilk dönem arasında fazla fark olduğunu vurgulayarak, “Fenerbahçe’ye ilk geldiğim sezon çok fazla maça çıkma fırsatım olmadı. Çok fazla sahada görünemedim. Dolayısıyla güçlü kalmak bu anlamda zordu benim için. Maç oynadıkça bu daha değişti. Genç oyuncuların durumuna bakacak olursak fiziksel ve mental olarak güçlü kalması maç oynadıkça olur. Dolayısıyla ilk yıl baktığımızda bu benim için gerçekleşmedi. Son 3 yıla bakacak olursak çok daha fazla süre alıp çok daha fazla maç içerisindeydim. Tabii ki bu saydığım unsurlar sizi çok daha güçlü kılıyor. Özgüveninizi de arttırıyor bana göre en önemli unsurlar bunlar” diye konuştu.

''TAKIMDA ÇOK FAZLA TECRÜBELİ OYUNCU VAR''

Takımdaki tüm arkadaşlarının sorumluluk sahibi olduğunu dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, “Takım içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Sadece ben değil, birçok takım arkadaşım bu anlamda oldukça tecrübeli ve herkesin de bu noktada sorumluluğu var. Diğer takım arkadaşlarım da birbirlerini fazlasıyla motive ediyorlar. En eski oyuncuyum ama yine söylüyorum, takımda başka oyuncular da var. Bu oyuncular daha önce şampiyonluk da yaşayan oyuncular. Dolayısıyla sadece benim değil, tüm takım olarak arkadaşlarımın bu noktada rolü var” ifadelerini kullandı.

''AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMA HAYALİM VAR''

Avrupa’da oynama hayali olduğunu aktaran Ferdi, şu an Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna odaklandığını belirterek, “Tabii ki Avrupa’ya gitme hayalim var. Avrupa’da futbol oynama hayalim var. Şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla da şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe” cümlelerine yer verdi.

''HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIM ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL''

Ferdi Kadıoğlu, mevki fark etmeden her pozisyonda forma giyebileceğini sözlerine ekleyerek, “Hangi pozisyonda oynadığım benim açımdan çok fazla önemli değil. Şu an itibariyle oynadığım pozisyonlarda da iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Oynadığım pozisyonlara odaklanıyorum. Hocam bana hangi pozisyon olursa olsun görev verdiği takdirde oralara odaklanıyorum. Bu saydıklarınız dışında başka bir pozisyon olursa eğer oralarda da oynamak için en iyisini ortaya koyarım” değerlendirmesini yaptı.

''JORGE JESUS İLE DEFANSİF YÖNÜMÜ GELİŞTİRDİM''

Jorge Jesus ile gelişmeye devam ettiklerini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:
“Geçen seneden itibaren süre gelen bir gelişme biçimimiz var. Geliştiğimizi düşünüyorum. Bu gelişimi de bu hocayla sürdürüyoruz. Ben de kendi özelliklerimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocanın da kendi özellikleri var. Taktiksel anlamda güçlü yanlarımız olduğunu düşünüyorum. Hocanın da taktiksel anlamda güçlü yanları var. Defansif yönümü de ilerlettiğimi düşünüyorum, hocayla beraber. Günden güne takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Ben de maçlarda en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Kendi oyun stilimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocamız da bu konuda bize yardımcı olmaya çalışıyor."

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