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Ferdi Merter kimdir? Vefat haberi sevenlerini yasa boğdu! İşte Ferdi Merter ile ilgili merak edilenler

Ferdi Merter kimdir? sorusunun cevabı, ünlü oyuncunun vefat haberi sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz Şubat ayından beri tedavi gören Ferdi Merter'in vefat haberini kızı duyurdu. Peki; Ferdi Merter kimdir? İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler...

20.09.2018 - 00:31 | Güncelleme:

Ferdi Merter, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Şubat ayında kalça kemiğini kıran ve o günden beri tedavi göre Merter, hayatını kaybetti. Kızı tarafından verilen vefat haberinin ardından ünlü oyuncunun sevenleri yasa boğuldu. Peki; Ferdi Merter kimdir? İşte ünlü oyuncu ile ilgili merak edilenler...

FERDİ MERTER KİMDİR?

Ferdi Merter, 19 Haziran 1939 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İşte, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı olan Ferdi Merter ile ilgili detaylar...

İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı. Akabinde yaklaşık 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak devam etti. 1945 yılında Yeşilçam'da dublaj sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan (dublaj sanatçısı) almıştır. 1958 yılına değin İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmanın ardından, 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım'la evlenmiştir.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı. Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. "Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızı Almula Merter 'le birlikte Çığır Sahne’yi kurdu. Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in yazdığı beş kitap yayınlanmıştır. Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyidir.

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