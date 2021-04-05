Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?

Üniversiteyi babasının vefatının ardından bırakmak zorunda kalan Ferdi Özbeğen, bir gazetenin katıldığı müzik yarışmasıyla birlikte müzik yolculuğuna taşındı. Kendi orkestrasını kurarak, eserler üreten Ferdi Özbeğen, grubu dağılınca ilk albümünü çıkardı. Peki, Ferdi Özbeğen kimdir? İşte Ferdi Özbeğen hayatı ve hakkında merak edilenler...

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

17 Ağustos 1941’de İzmir'de doğan Ferdi Özbeğen, özel bir kolejden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 1963’te babasının vefatının ardından eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Ferdi Özbeğen, Hürriyet Gazetesi'nin 1965’teki gerçekleştirdiği ‘’Altın Mikrofon’’ yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başladı.

Yarışmanın ardından kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başlayan Ferdi Özbeğen, kurduğu grubun dağılmasıyla 1977’deki ilk albümünü çıkardı. ”Sohbet" adındaki plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile ise "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazanan Ferdi Özbeğen, müzikal hayatına 28 albüm sığdırdı.

1980 yılında, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile "Tanrıya Feryat" adındaki filmde de oynayan Ferdi Özbeğen, Banu Alkan’la "Piyanist" adlı yapımda yer aldı. 1980'li yılların en popüler yapımlarından olan "Perihan Abla" adındaki dizide ise konuk oyuncu olarak yer alan Ferdi Özbeğen, 1960'lı ve 1970'li senelerde plaklarıyla çok sayıda ödül kazandı.

Ünlü ismin hayatını anlatan 'Şöhret Dediğin' adlı kitap bulunmaktadır.

FERDİ ÖZBEĞEN NE ZAMAN VE NASIL VEFAT ETTİ?

"Kandil", "Büklüm Büklüm", "Yaktı Geçti", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Sevda", "Piyanist" ve "Ağla Halime" gibi klasik şarkılara sesiyle hayat veren Ferdi Özbeğen, 12 sene prostat kanseriyle mücadele etti. Solunum yetmezliği sebebiyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 Ocak 2013’te hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen, 30 Ocak 2013’te Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenin arkasından Levent Camii’nde kılanan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FERDİ ÖZBEĞEN ALBÜMLERİ

Ferdi Özbeğen'le 45 Dakika (1977)

Ferdi Özbeğen'le Sohbet (1978)

Teşekkürler (1979)

Mutluluklar (1980)

Nice Yıllara (1980)

Yaşadıkça (1981)

Bir Sır Gibi (1982)

Yirminci Sanat Yılı Şan Konseri (1983)

Seviyorum Delicesine (1983)

Piyanist (1984)

Sizin Seçtiklerinizle (1984)

Belki Bir Gün (1985)

Sana İhtiyacım Var (1986)

Sevdiğiniz Şarkılar (1986)

Başka Başka Bambaşka (1987)

Senden Sonra (1988)

Yaktı Geçti (1989)

Kara Sevda (1990)

Şarkılarım (1991)

Davacı Değilim (1992)

Bir Başkadır Ferdi Özbeğen (1993)

İşte Geldim (1996)

Kandil (1998)

Ayrılmayalım (2001)

Can Suyum (2006)

Nerelerdeydiniz (2009)