Ferdi Tayfur'un oğlu duyurdu: Arşiv artık burada
2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının plak, kaset, video filmlerden oluşan arşivle ilgili açıklama yaptı
Giriş: 21.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:03
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
2 Ocak'ta vefat eden sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur, babasının eserleriyle ilgili bir duyuruda bulundu.
Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin FerdiFon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık FerdiFon'da" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ