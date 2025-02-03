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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü mevlidi okunacak

        Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü mevlidi okunacak

        2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okunacağı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:27 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:47
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        40'ıncı günü mevlidi okunacak
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        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur, hem hayranları tarafından hem de sanat camiasında anılmaya devam ediyor.

        Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının vefatının 40'ıncı günü için mevlit okunacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.

        Fotoğraflar: AA, İha, Instagram

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        #ferdi tayfur
        #Mevlit
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