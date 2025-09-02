Adana'nın Seyhan ilçesinde bağlı Hürriyet Mahallesi'nde büyüyen Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te, Müslüm Gürses ise 3 Mart 2013'te hayatını kaybetmişti. Adanalı iki grafiti sanatçısı Çağatay Kayarlı ile Alper Ağca, hayran oldukları tayfur ve Gürses'in anısını yaşatmak için bir proje hazırladı.

Proje çerçevesinde Çağatay Kayarlı ile Alper Ağca, sanatçıların büyüdüğü Hürriyet Mahallesi'ne giderek iki evin duvarına Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un grafitisini çizdi.

Günlerce mahallede çizim yapan Çağatay Kayarlı; "Öncelikle ikisi de çok değerli sanatçılar. Bu çalışmayı yaparken çok keyif aldık. Biz Adana'da doğduk. Bu kültürü iyi biliyoruz. Onların şarkılarını dinleyerek büyüdük. Bu çalışmayı yaparken çok heyecanlandık. Mahalleli bize karşı çok olumlu yaklaştı. İnsanlar yaptığımız işe saygı duydu. Biz de onlardan geriye ölümsüz bir eser bırakmak istedik. Onların da yaptığı gibi. Bu çalışmayı hiç düşünmeden yaptık" dedi.

Alper Ağca ise "Bu sokaklarda gezip kahvehanede oturmuşlar. Onlardan geriye ölümsüz bir eser bıraktık. Sanat tarihinde güzel bir iş oldu. İkisini de çok seviyorduk. Allah, rahmet eylesin. Bu çalışmayı yapmak için iskeleler kuruldu. Sprey boyayla yaptık. İlk defa bu kadar büyük bir çalışma yaptık. İki çalışmayı 3 hafta içerisinde tamamladık" ifadelerini kullandı.