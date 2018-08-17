Ferencvaros - Paksi SE sahaya çıkıyor

Ferencvaros ve Paksi SE, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Ferencvaros 12 puanla 1. sırada, Paksi SE 3 puanla 9. sırada bulunuyor. Ferencvaros, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Paksi SE son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 372 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ferencvaros kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Paksi SE sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler.

Ferencvaros son haftadaki Balmazujvaros müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Paksi SE ise Puskas FC maçında 1-0 yenildi.

Ferencvaros, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ferencvaros, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Paksi SE, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Paksi SE, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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