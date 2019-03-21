4 | 26

"SEKTÖRÜN EN GÜZEL İŞLERİNDEN BİRİ OLDU"

Klibin en tehlikeli sahnelerinden birinde kolu incinen Göçer’e ambulans ekibi anında müdahale etti. Bu müdahalenin ardından Göçer, klip çekimine kaldığı yerden devam etti. Ferhat Göçer, "Bu tarz sahnelerin olacağını ön görmüştük. Bile bile lades oldu belki ama sektörün en özel ve güzel işlerinden biri oldu" dedi.