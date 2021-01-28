Ferhat Göçer'den düet rekoru 0:00 / 0:00

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Sanatçı Ferhat Göçer'in Tiktok uygulaması ile işbirliği yaptığı düet yarışmasında rekor kırıldı. Göçer'in, geçtiğimiz günlerde yeni sesler ve yetenekler bulmak, çıkaracağı yeni düet albümünde yer alacak on adayı belirlemek için yaptığı duyuruya ilk iki günde 2600 kişi karşılık verdi.

"Yıllarım Gitti" isimli şarkının nakaratına özel bir video kayıt yaparak, düet yapılmasını isteyen sanatçıya, 48 saatte 2600 kişi geri döndü. Gösterilen ilgi ve rekordan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ferhat Göçer, "Bu yaklaşık dakikada bir düete tekabül eden bir rekor" dedi.

Sanatçı, 31 Ocak tarihine kadar yarışmanın devam edeceğini ve seçeceği on isimle birlikte bir düet albümü çıkaracağını söyledi. Bu düet yarışmalarının devam edeceğini de belirten Göçer, gösterilen muhteşem ilgi için herkese teşekkür etti.