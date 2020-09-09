Ferhat Göçer: Bu şarkımın onların sesi olmasını istedim - Magazin haberleri

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Düzenlemesi Cenk Kandıralı'ya ait "Mazlum" adlı şarkının, söz ve duygu itibari ile içinde yaşadığımız sıkıntılara tercüman olduğunu belirten şarkıcı Ferhat Göçer, bu şarkıyla farkındalık yaratmak istediğini ifade etti.

Göçer, konuyla ilgili "Bitmeyen; çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler... Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer, çocuk, kadın taciz, şiddet ve cinayetlerine daha fazla farkındalık yaratmak için şarkıya Ercan Şencan yönetmenliğinde klip de çekti.