Ferhat Göçer'den akustik, organik ve canlı

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 'Opia - İlk Görüşte Aşk' başlıklı projesiyle sahne sanatlarına farklı bir soluk getirdi. Müzik, tiyatro ve dijital sanatları harmanlayan bu yenilikçi konser, 13 Aralık'ta Zorlu PSM'de bir kez daha seyircilerle buluşacak.

'Opia - İlk Görüşte Aşk', sahne formatlarının dışına çıkarak seyircilere sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Proje, Ferhat Göçer'in müzikal performansını; akustik, organik ve canlı olarak derinlikli bir tiyatro anlatımıyla sunuyor. Sahne tasarımı ve görsel efektler, seyircileri "İlk görüşte aşk" temasının psikolojik ve duygusal katmanlarına çekecek şekilde özel olarak hazırlandı.

Ferhat Göçer'in, sanatsal vizyonunu farklı sanat dallarıyla genişleterek oluşturduğu bu yeni eser, müzikseverler ve yenilikçi sahne gösterilerine ilgi duyan sanat izleyicileri için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.