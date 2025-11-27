Habertürk
        Ferhat Göçer'den akustik, organik ve canlı

        Ferhat Göçer'den akustik, organik ve canlı

        Ferhat Göçer'in 'Opia - İlk Görüşte Aşk' başlıklı çalışması, yenilikçi bir proje olarak 13 Aralık'ta Zorlu PSM'de seyircilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:18
        Akustik, organik ve canlı
        Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, 'Opia - İlk Görüşte Aşk' başlıklı projesiyle sahne sanatlarına farklı bir soluk getirdi. Müzik, tiyatro ve dijital sanatları harmanlayan bu yenilikçi konser, 13 Aralık'ta Zorlu PSM'de bir kez daha seyircilerle buluşacak.

        'Opia - İlk Görüşte Aşk', sahne formatlarının dışına çıkarak seyircilere sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Proje, Ferhat Göçer'in müzikal performansını; akustik, organik ve canlı olarak derinlikli bir tiyatro anlatımıyla sunuyor. Sahne tasarımı ve görsel efektler, seyircileri "İlk görüşte aşk" temasının psikolojik ve duygusal katmanlarına çekecek şekilde özel olarak hazırlandı.

        Ferhat Göçer'in, sanatsal vizyonunu farklı sanat dallarıyla genişleterek oluşturduğu bu yeni eser, müzikseverler ve yenilikçi sahne gösterilerine ilgi duyan sanat izleyicileri için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

        #ferhat göçer
        #Opia
        #ilk görüşte aşk
