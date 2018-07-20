Habertürk'ün haberine göre, geçtiğimiz hafta 'Reva' adını verdiği şarkısını hayranlarıyla buluşturan Ferhat Göçer'in şarkının klip çekimleri esnasında zor dakikalar yaşadığı ortaya çıktı.



Düğün basıp, gelin kaçırdığı sahnelerin çekimlerinin ardından kaçış sahnelerinde arabasıyla uzun bir yola çıkan Göçer, yağan yağmurun da etkisiyle bataklığa dönen yoldan geçtiği sırada çamura saplandı.



Belgrad Ormanı'nda Çamur'a saplanan aracını set çalışanlarının yardımıyla kurtaran Göçer, "Reflekslerim ve arkadaşlarımın yardımıyla olayı ucuz atlattık" dedi.

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