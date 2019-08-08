İHA'nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ferhat Göçer konseri’ne binlerce Kocaelili katıldı. Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarını beğeniyle dinleyen Kocaeliler, İzmit Lisesi mezunu olan hemşerileri Ferhat Göçer’in şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Kocaeli fuarında çocukluk ve gençlik anılarının olduğunu söyleyen sanatçı fuardaki coşkuyu kişisel sosyal medya hesabından canlı yayınla tüm takipçileri ile paylaştı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Kendisinin çocukluk ve gençlik yıllarının Kocaeli’nde geçtiğini ifade eden Göçer, Kocaeli Fuarı’nda konser veriyor olmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Kocaeli’de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Ferhat Göçer, Kocaeli’nin yerinin kendisi için apayrı olduğunu ve konserinde yaşanan coşku ve ilgi için konsere gelen Kocaelililere ve katkıları sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.