Ferit Edgü hayatını kaybetti
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykücü, denemeci ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti. Edgü'nün vefatını yazar Metin Celal duyurdu
'Sırtlan Payı', 'Hakkari'de Bir Mevsim' ve 'Bir Düşkünün Güncesi' gibi öykü, deneme ve roman alanındaki eserleriyle tanın Ferit Edgü 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ferit Edgü'nün vefatını, Metin Celal duyurdu. Celal; "Çağdaş Türk Edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş" dedi.
Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, Ferit Edgü'nün ölümüne duyduğu üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: "Ferit Edgü'yü kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve okurlarının başı sağ olsun."
Fotoğraflar: Instagram, X, İHA