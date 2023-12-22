Ferman isminin anlamı nedir? Ferman ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Ferman isminin de farklı anlamları vardır. İşte Ferman adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Ferman ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Ferman isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FERMAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Ferman ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ferman ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Ferman adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

FERMAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Ferman ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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Buyruk, emir.

Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.

FERMAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ferman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ferman adını koymak caizdir.

FERMAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ferman ismini kullanan 4.867 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ferman ismini kullanan 695 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ferman ismini kullanan 150 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ferman ismini kullanan 187 kişi bulunmaktadır.

FERMAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ferman adını kullananlar realist, sağlam yere basan, pratik ve ciddi yapıdadır. Yaşamlarında en önemli amaçları maddi yönünü güçlendirmek ve sorumluluklarını en düzgün şekilde yerine getirmektir. Fazla konuşkan olmamasından başka insanlarla samimi ilişkiler geliştirme konusunda zorluk çekebilirler. Hayatlarında duygularını geri plana atıp, sorumluluklarını öne taşırlar. Bu sebeple sevgi ve ilgiye layık olmadıklarını düşünebilir ve içine kapanabilir. Sevdiklerine ve ailesine sadakatle bağlıdır. Aile olmak, ortak bir yaşam kurmak onun için çok önemlidir. Aile içinde en baskın güç kendisidir.

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Olumlu yönleri

Sakin, sessiz, merhametli, yumuşak başlı, yoğun duygulara sahip, gizemli, yaratıcı, şefkatli, hassas, yalnızlığı seven, uyumlu, empati kuran, Fedakar, hayal gücü yüksek, inancı yüksek, esnek, romantik.

Olumsuz yönleri

Beklenmedik kararlar alan, öngörülemeyen, marjinal, duygusal olmayan, sabit fikirli.

FERMAN İSMİNE BENZER İSİMLER

Ferman isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

İçinde Ferman geçen isimler

Fermani

İlk beş harfi ses uyumu olan isimler

Ferma

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

Fermend

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Ferhat , Ferdi , Ferit , Ferhan , Feridun , Ferruh , Feramuz

Son beş harfi ses uyumu olan isimler

Derman , Gülerman , German , Günerman , Özerman , Akerman , Akkerman

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

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Erman , Arman , Kirman , Gürman , Kırman , Korman , Harman

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Osman , Süleyman , Abdurrahman , Asuman , Selman , Lokman , Numan

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Feyzan , Ferkan , Fercan , Fersan , Feyman , Feriman , Ferran

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Furkan , Fahrettin , Fahreddin , Fikrettin , Fatin , Fürkan , Füruzan

Ferman ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Ferma , Fermude , Feride , Ferda , Feriha , Ferdane , Feray , İrman , Neriman , Asuman , Leman , Şaduman , Keriman

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