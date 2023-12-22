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        Haberler Yaşam Ferman İsminin Anlamı Nedir? Ferman İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Ferman isminin anlamı nedir? Ferman ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Ferman isminin de farklı anlamları vardır. İşte Ferman adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 00:46 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:46
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        Ferman isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Ferman ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Ferman isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        FERMAN ADININ ANLAMI NEDİR?

        Ferman ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ferman ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Ferman adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        FERMAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Ferman ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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        • Buyruk, emir.
        • Osmanlı Devleti'nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.
        Feraye isminin anlamı
        Feraye isminin anlamı

        FERMAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Ferman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ferman adını koymak caizdir.

        FERMAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Ferman ismini kullanan 4.867 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Ferman ismini kullanan 695 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Ferman ismini kullanan 150 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Ferman ismini kullanan 187 kişi bulunmaktadır.

        FERMAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Ferman adını kullananlar realist, sağlam yere basan, pratik ve ciddi yapıdadır. Yaşamlarında en önemli amaçları maddi yönünü güçlendirmek ve sorumluluklarını en düzgün şekilde yerine getirmektir. Fazla konuşkan olmamasından başka insanlarla samimi ilişkiler geliştirme konusunda zorluk çekebilirler. Hayatlarında duygularını geri plana atıp, sorumluluklarını öne taşırlar. Bu sebeple sevgi ve ilgiye layık olmadıklarını düşünebilir ve içine kapanabilir. Sevdiklerine ve ailesine sadakatle bağlıdır. Aile olmak, ortak bir yaşam kurmak onun için çok önemlidir. Aile içinde en baskın güç kendisidir.

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        Olumlu yönleri

        Sakin, sessiz, merhametli, yumuşak başlı, yoğun duygulara sahip, gizemli, yaratıcı, şefkatli, hassas, yalnızlığı seven, uyumlu, empati kuran, Fedakar, hayal gücü yüksek, inancı yüksek, esnek, romantik.

        Olumsuz yönleri

        Beklenmedik kararlar alan, öngörülemeyen, marjinal, duygusal olmayan, sabit fikirli.

        FERMAN İSMİNE BENZER İSİMLER

        Ferman isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

        İçinde Ferman geçen isimler

        Fermani

        İlk beş harfi ses uyumu olan isimler

        Ferma

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Fermend

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Ferhat , Ferdi , Ferit , Ferhan , Feridun , Ferruh , Feramuz

        Son beş harfi ses uyumu olan isimler

        Derman , Gülerman , German , Günerman , Özerman , Akerman , Akkerman

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

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        Erman , Arman , Kirman , Gürman , Kırman , Korman , Harman

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Osman , Süleyman , Abdurrahman , Asuman , Selman , Lokman , Numan

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Feyzan , Ferkan , Fercan , Fersan , Feyman , Feriman , Ferran

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Furkan , Fahrettin , Fahreddin , Fikrettin , Fatin , Fürkan , Füruzan

        Ferman ismi ile uyumlu olan kız isimleri

        Ferma , Fermude , Feride , Ferda , Feriha , Ferdane , Feray , İrman , Neriman , Asuman , Leman , Şaduman , Keriman

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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