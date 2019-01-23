Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Wahda'ya transfer olan eski Fenerbahçeli Fernandao'nun yeni adresi belli oldu!

Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Bahia'ya trasfer oldu

3 sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra Al - Wahda'nın yolunu tutan golcü futbolcu ilk yarıda Arabistan ekibi ile çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştı.

Kısa süre önce çocuğunu kaybeden Brezilyalı futbolcunun transferinde bu üzücü olayın etkili olduğu belirtildi.