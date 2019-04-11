Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’yla oynadığı ilk maçta performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Fernando, Fenerbahçe derbisinde çok kritik bir rol üstlenecek.

Portekiz ekibiyle oynanan ilk maçın ardından teknik direktör Fatih Terim’in gözünden düşen Brezilyalı oyuncu, uzun süredir forma şansı bulamıyordu. Ancak son oynanan Yeni Malatya karşılaşmasında Ndiaye cezalı olup, Donk da Luyindama’nın yerine stopere geçince Fernando’ya gün doğdu... İlk 11’de maça başlayan 33 yaşındaki orta saha, kendisine verilen görevi yerine getirdi.

Öğrencisinin yeniden kendisini gösterip formasına kavuşmak için çabaladığını gören teknik direktör Fatih Terim de Fernando’ya yeni bir görev vermeye hazırlanıyor. Luyindama’nın yerine savunmada yine Donk’a görev verecek olan İmparator, cezalı bir diğer stoperi Marcao’nun yerine ise Fernando’yu görevlendirmeyi planlıyor.

Bu çok kritik maçta Semih Kaya ve Ahmet Çalık ikilisine yeteri kadar güvenmeyen deneyimli teknik direktör, Fernando’nun kendisini yanıltmayacağını umuyor. Fenerbahçe deplasmanında Donk’la birlikte savunmanın merkezinde yer almaya hazırlanan Fernando’nun göstereceği performans, gelecek sezon kadro planlamasında olup olmayacağını da belirleyecek.