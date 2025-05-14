Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda oynadığı Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Bu müsabakada Kaptan Fernando Muslera yedeklerde yer aldı ve onun yerine Günay Güvenç kaleyi korudu.